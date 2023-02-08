مساجد المملكة تحث على إغاثة منكوبي الزلازل من الشعبين السوري والتركي

تواصل- فريق التحرير

أصدر معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر رجب 1444هـ، تعميما لأصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 19/7/1444هـ، للحديث عن التوجيه الكريم وواجب المسلم تجاه المنكوبين من الشعبين السوري والتركي.

المشاركة بالحملة الشعبية

وحث المصلين على المشاركة بالحملة الشعبية عبر منابر الجمعة وعقب الصلوات المفروضة.

تقديم مساعدات صحية

يأتي هذا تماشياً مع التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوايه وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة الضحايا في البلدين الشقيقين.

أصحاب الفضيلة الخطباء

ونص التعميم التوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم عن هذا الموضوع وبالدعاء للضحايا بالمغفرة والرحمة، وللمصابين بالشفاء وأن تتضمن الخطبة التنويه بما تضمنه التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله – بحث المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة بالتبرع والمساهمة لتخفيف آثار الزلزال على أبناء الشعبين السوري والتركي.

كما أشار التعميم إلى التنويه بمضامين التوجيه الكريم الذي يأتي امتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية في إغاثة المنكوبين، والدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية، وأن يلطف بعباده المصابين والمتضررين.

الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة

ويأتي توجيه معاليه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي، ومواكبة الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ومساندة الشعوب التي تحتاج للمساعدة، إلى جانب التوعوية بكل ما يساهم في تقوية اللحمة والترابط المجتمعي ويحافظ على الأمن والاستقرار.

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