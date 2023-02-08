هزة أرضية على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 درجة.

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وكالة “سانا” مساء اليوم الأربعاء بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

بينما ذكرت وسائل إعلام لبنانية إلى وقوع هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان لبنان في مناطق مختلفة من البلاد.

هزة بفلسطين:

فيما أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غرب مدينة النبك.

هزة بفلسطين

وقبل ساعات أفادت أيضا وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم الأربعاء، أن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين.

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، قد أعلن أمس أن المرصد سجل فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية شمال نابلس.

وأضاف سويدان، أن الهزة بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر بعمق 10 كم، مشيرا إلى أن الزلزال يبعد 67 كم عن عمان.

يأتي هذا عقب زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة حيث وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وفق ما أفاد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان ، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 6444 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

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