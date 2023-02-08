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مع شركة أوراكل السعودية.. “الخارجية” توقع اتفاقية تطوير منصة التوظيف الدبلوماسي الدولي
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مع شركة أوراكل السعودية.. “الخارجية” توقع اتفاقية تطوير منصة التوظيف الدبلوماسي الدولي

مع شركة أوراكل السعودية.. “الخارجية” توقع اتفاقية تطوير منصة التوظيف الدبلوماسي الدولي

مع شركة أوراكل السعودية.. “الخارجية” توقع اتفاقية تطوير منصة التوظيف الدبلوماسي الدولي
١١:٠٠:٢٥ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وقعت وزارة الخارجية وشركة أوراكل السعودية، اليوم، اتفاقية تطوير منصة التوظيف الدبلوماسي الدولي، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية الأستاذ أحمد الصويان في جناح السعودية الرقمية بمؤتمر ليب 23.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية، بهدف زيادة تمثيل السعوديين لدى المنظمات الدولية بالخارج، وذلك من خلال منصة إلكترونية بأحدث التقنيات والأنظمة السحابية.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية بهذا التوقيع تعد من أولى الجهات الحكومية التي تطبق “سياسة الحوسبة السحابية أولا” ضمن برنامج “السعودية الرقمية” الذي تشرف عليه هيئة الحكومة الرقمية.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الخارجية مستشار معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية المهندس أحمد عفيفي حيدر، ومن جانب شركة أوراكل السعودية نائب رئيس التطبيقات ريهام الموسى.

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