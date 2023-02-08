الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الملك سعود تعلن دبلومات الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ للجامعيين
أهم 10.. حملة تبرعات شعبية بالمملكة لضحايا الزلزال ومشاهد جديدة مأساوية
لا صوت يعلو إلا “الله أكبر”.. إنقاذ المنكوبين من تحت الأنقاض على أصوات التكبير
تفاصيل مبكية.. نجا مع أولاده وزوجته ويبحث عن 30 من عائلته تحت أنقاض الزلزال المدمر
فاعل خير يتبرع بـ 10 ملايين ريال للحملة الشعبية لمساعدة متضرري الزلزال
“سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

الرئيسية

 /

فرص

 /

جامعة الملك سعود تعلن دبلومات الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ للجامعيين

جامعة الملك سعود تعلن دبلومات الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ للجامعيين

جامعة الملك سعود تعلن دبلومات الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ للجامعيين
١٠:٢٠:١١ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ للجامعيين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– المراجعة الداخلية.
– أخصائي حوكمة ومراجعة داخلية مساعد.
– إدارة الموارد البشرية.

اقرا أيضا:

بمشاركة 6700 خبير.. جامعة الملك سعود تفتتح المؤتمر الدولي للعلوم

تعليمات هامة:

– التسجيل متاح حتى اكتفاء المقاعد.
– سيتم التواصل مع المقبولين قبولاً مبدئياً عبر الرسائل النصية SMS.
– الدراسة برسوم تدفع في بداية كل فصل دراسي.
– نظام الدراسة حضوري انتظام في مقر مركز التدريب وخدمة المجتمع بحي الروابي أو بالمدينة الجامعية (حسب الإتاحة).
– لا يوجد تسجيل يدوي والتسجيل فقط عبر الموقع الإلكتروني.
– للاطلاع على دليل الدبلومات (اضغط هنا).
– الدراسة بنظام الثلاث فصول دراسية للعام الدراسي الواحد.
– الدراسة تبدأ 1444/08/20هـ.
– لا يوجد تجسير دبلومات المركز.
– لا يعتبر القبول نهائياً إلا بصدور القبول النهائي للطالب والحصول على الجدول الدراسي ويحق لإدارة المركز إلغاء قبول أي طالب.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرا أيضا:

جامعة الملك سعود تفتح باب القبول في برنامجي “‏ماجستير العلوم في الأمن السيبراني”

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الجامعيين الدبلومات جامعة الملك سعود

مواد ذات صلة

المزيد
«تقنية جدة» توظف 1032 خريجاً خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي

«تقنية جدة» توظف 1032 خريجاً خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي

١٢:٤٤ م، الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
42 وظيفة شاغرة في «تعليم الباحة»

42 وظيفة شاغرة في «تعليم الباحة»

٠٤:٣٥ م، الأربعاء، ٢٧ فبراير ٢٠١٩
«سابك» تؤهل 200 من أبناء الوطن للعمل في هذه المجالات

«سابك» تؤهل 200 من أبناء الوطن للعمل في هذه المجالات

٠٦:٢٨ م، الأثنين، ٠٨ يوليو ٢٠١٩
فتح باب القبول والتسجيل للأمن العام برتبة جندي

فتح باب القبول والتسجيل للأمن العام برتبة جندي

٠٨:١٣ م، الأربعاء، ١٧ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *