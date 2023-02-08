تواصل- فريق التحرير

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

أهم 10.. حملة تبرعات شعبية بالمملكة لضحايا الزلزال ومشاهد جديدة مأساوية

هذا ما كشفته الكاميرات.. فيديو جديد للحظة وقوع زلزال تركيا المدمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل سيارة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر وانهيار المنازل في ثوانٍ معدودة.. المزيد هنا

لأول مرة.. تأجيل إرسال العمالة الفلبينية للكويت .. تعرف على السبب؟

أفادت صحف فلبينية اليوم أن الحكومة الفلبينية مستعدة لإجراء محادثات مع السلطات الكويتية، وأنها تسعى لإزالة الانتهاكات والتجاوزات بحق العمالة التي تراكمت على مر السنين.. المزيد هنا

أب يحتضن ابنه تحت الأنقاض.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء سوريون مشهدا مؤثرا لأب يحتضن ابنه تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.. المزيد هنا

خلال ساعات.. 23 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا

خلال ساعات.. 23 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا.. المزيد هنا

بالفيديو.. هكذا أصبحت مدينة كهرمان مرعش التركية بعد الزلزال

أدى الزلزال الذي ضرب تركيا الاثنين، إلى دمار هائل لمناطق مختلفة من البلاد خاصة مدينة كرهمان مرعش مركز الزلزال.. المزيد هنا

بالفيديو.. “الربيعة”: التبرعات قبل انطلاق حملة إغاثة سوريا وتركيا وصلت 13 مليون ريال

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.. المزيد هنا

توضيح مهم.. “حساب المواطن” يبدأ صرف دعم الدفعة 63 بعد ساعات

أعلن “حساب المواطن”، أنه سيتم غدًا الخميس إيداع الدفعة 63 – لشهر فبراير – للمستفيدين.. المزيد هنا

سبحان الله.. “المسند” يكشف مفاجأة عن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند مفاجأة عن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم.. المزيد هنا

عاجل.. سقوط سيارة واحتراقها على سكة قطار الحرمين

وقع حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع، جراء سقوط سيارة.. المزيد هنا

للعاملين بسلك التعليم.. كيف تحصل على شهادة معلم معتمدة من “جوجل”؟

التعامل مع التكنولوجيا في هذا العصر ليس من قبيل الرفاهية على الإطلاق، بل هو من الضرورة التي .. المزيد هنا