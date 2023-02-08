لا صوت يعلو إلا “الله أكبر”.. إنقاذ المنكوبين من تحت الأنقاض على أصوات التكبير

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو من الشمال السوري عملية تضامن واسعة في إخراج الناجين من آثار الزلزال المدمر، وتكاتفهم من أجل إنقاذ العائلات المتضررة من بين الأنقاض.

التكبير يعلو

وأظهر الفيديو حشود غفيرة من السوريين في الشمال بجانب فرق البحث والانقاذ، تعلو أصواتهم بالتكبير عن إنقاذ الناجين.

وتبذل فرق البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا جهودا حثيثة من أجل إنقاذ الناجين والأسر المنكوبة جراء الزلزال.

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حملة شعبية للإغاثة

واليوم انطلقت الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتفصيلا، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا من خلال منصة ساهم، في خطوة تعكس الدور الإنساني الرائد للمملكة عالميًا كواحدة من أكبر الدول إسهامًا في تقديم الدعم وإغاثة البشرية في النوازل والكوارث.