فاعل خير يتبرع بـ 10 ملايين ريال للحملة الشعبية لمساعدة متضرري الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، مساء اليوم الأربعاء، عن تبرع فاعل خير بـ 10 ملايين ريال للحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا.

وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “شكر الله مساهمتكم فاعل خير للتبرع بمبلغ 10,000,000 ريال للحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا.. عطاؤكم يخفف عنهم”.

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يذكر أن الحملة الشعبية في المملكة، لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا، انطلقت صباح اليوم، عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

حملة شعبية إغاثية

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا من خلال منصة ساهم (هنا الرابط)، في خطوة تعكس الدور الإنساني الرائد للمملكة عالميًا كواحدة من أكبر الدول إسهامًا في تقديم الدعم وإغاثة البشرية في النوازل والكوارث.

وتضمّن التوجيه الكريم تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين الشقيقين السوري والتركي، تأكيدًا لرسالة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، ووقوفها الدائم والداعم للشعوب الإسلامية والعربية.

وتأتي المساعدات انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي، والتخفيف عنهما من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

مساعدات غذائية وإيوائية

وسيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، دعمًا لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين من ضحايا الزلزال المدمر، وفي ظل ظروف مناخية بالغة الصعوبة بسبب طقس الشتاء قارس البرودة.

ويأتي التوجيه الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – امتدادًا لمواقفهما الإنسانية النبيلة الثابتة وغير المستغربة، والدور الإنساني الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بالوقوف دائمًا مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن، دون اعتبار لدين أو عرق أو لون.

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