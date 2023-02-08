“سدايا” تعلن توفر وظائف شاغرة بالرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1. مدرب.

2. مستشار الأعمال.

3. عالم بيانات أول.

4. كبير علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي.

5. مهندس موثوقية الموقع الرئيسي.

6. مهندس بيانات أول.

7. عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي

8. مهندس ذكاء اصطناعي رئيسي.

9. والمزيد

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عن الهيئة:

تمت الموافقة على استراتيجية التحول الخاصة بـ SDAIA في عام 2019 تمنح الاستراتيجية SDAIA تفويضًا أساسيًا لقيادة وامتلاك البيانات الوطنية وأجندة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأعلى إمكانات مملكتنا.

للوفاء بهذا التفويض ، ستفي SDAIA – وكياناتها الفرعية NDMO و NIC و NCAI – بالوعد بإنشاء حكومة واقتصاد تعتمد على البيانات ويدعمها الذكاء الاصطناعي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).