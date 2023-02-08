خلل في تطبيق سناب شات.. حذف للمتابعين بشكل كبير

تواصل – فريق التحرير:

يواجه مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مشاكل فنية وحذف للحسابات بسبب خلل فني في شركة سناب شات.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على الخلل الفني بقوله “شركة سناب شات فيها خلل ويتم حالياً حذف المتابعين بشكل كبير”.

وأضاف سالم الحربي “من فقد المتابعين وقد لا يستطيع إعادة المتابعين”، مضيفا “الحذف مستمر وبشكل كبير ومستمر من قبل الشركة”.

وتفاعل الحربي، مع تساؤلات المستخدمين ورد على سؤال مغرد قال فيه “كيف أعرف أن هناك حذف.. السناب شات ما يطلع عدد المتابعين فقط المشاهدات؟”.

وأجاب سالم الحربي بقوله “ملفات صانع المحتوى والمشاهير فقط يمكن تحصلها في تعديل في الملف”.

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السبع: سناب شات يدعم ميزة منع الاهتزاز في التصوير (فيديو)

ميزة منع الاهتزاز

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني، عبدالله السبع، أن ميزة منع الاهتزاز أصحبت متاحة الآن في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات.

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية:

– الضغط على علامة ( + ).

– ثم الضغط على خيار وضع استقرار الفيديو

– عند التفعيل تجد حالة استقرار أثناء التصوير

وأشار السبع، إلى أن الميزة حاليا مفيدة ومتاحة في لدى جميع المستخدمين ومفيدة لمن يمارس التصوير أثناء الحركة أو أثناء الرياضة.

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