“إخوتي وأمي بس ميتين”.. إنقاذ طفل سوري بأعجوبة

تواصل – فريق التحرير:

نجحت فرق البحث السورية في إنقاذ طفل من بين أنقاض الزلزال المدمر الذي أصاب أجزاء واسعة من سوريا.

بين أسياخ حديدية

وأظهر مقطع فيديو يوثق طريق إنقاذ الطفل الذي لا يتجاوز عمره 6 سنوات، إذ تمكنت فرق الإنقاذ من استخراجه بصعوبة شديدة من بين أسياخ حديدية برزت إثر انهيار المنازل والمباني.

أمي وإخوتي

وكان الطفل بحالة صدمة، وسأله المنقذون إذا كان يتواجد أحد آخر بالداخل، فاحاب بصوت مرتجف “إخواني وأمي بس ماتوا”، واستقبله المسعفون لفحص حالته.

اقرأ أيضا:

حتى مساء اليوم.. حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 12 ألف قتيل

لحظات مؤثرة

وثق مقطع فيديو متداول، لحظات مؤثرة لإنقاذ طفل “يدعى ياسين”، على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل منهار مدينة سلقين غربي إدلب في سوريا.

ورصد المقطع، الذي نشرته “الإخبارية”، تفاصيل إنقاذ الطفل ونجاح رجال الإنقاذ من إخراج الطفل من تحت ركام منزل منهار في سلقين وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف لتلقي الرعاية اللازمة.