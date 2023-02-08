الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هل تعرقل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وصول الإغاثة إلى منكوبي الزلزال؟
قصة شاب سوري فقد عائلته في الزلزال المدمر: “كلهم بخير إلا أنا”
“بايدن في ورطة”.. شتائم وصيحات أثناء خطابه(فيديو)
“وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.. مدارس تحفيظ القرآن تتصدر المركز الأول على مستوى المملكة
الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق.. 4 خطوات للتفعيل
مستشار أسري: 6 أولويات في حياتك.. أهمها الأخيرة لسعادة الدارين

الرئيسية

 /

دولي

 /

هل تعرقل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وصول الإغاثة إلى منكوبي الزلزال؟

هل تعرقل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وصول الإغاثة إلى منكوبي الزلزال؟

هل تعرقل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وصول الإغاثة إلى منكوبي الزلزال؟
٠٩:١٣:٣٠ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز لينارتشيتش، اليوم الأربعاء، أن سوريا طلبت كل شيء من مساعدات البحث والإنقاذ إلى الأدوية والغذاء، حراء الزلزال المدمر.

تأثير العقوبات 

وأوضح المسؤول  أن الاتحاد الأوروبي يشجع أعضاءه على المساهمة، ونفى أن يكون للعقوبات تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية، حسب “رويترز”.

وتخضع سوريا لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2011. وتشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر على مئات الأشخاص والكيانات.

اقرأ أيضا:

بأمر خادم الحرمين.. المملكة أول دولة في العالم تنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال

بيان الخارجية الأمريكية 

وفي سياق متصل، قالت وزارة  الخارجية الأمريكية: “لن نعرقل تقديم أطراف أخرى المساعدات عبر الحكومة السورية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

298 ألفا اضطروا لترك منازلهم

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدولة فتحت 180 مأوى للنازحين.

وخلف الزلزال آلاف الضحايا في سوريا، في مأساة إنسانية جديدة يعيشها السوريون.

الكلمات الدلالية:
إغاثة عاجلة إلى سوريا الاتحاد الأوروبي زلزال تركيا زلزال سوريا عقوبات على سوريا

مواد ذات صلة

المزيد
أنور مالك يحذر من التمدد الشيعي في الجزائر.. ويؤكد: يستهدفون الأمن القومي

أنور مالك يحذر من التمدد الشيعي في الجزائر.. ويؤكد: يستهدفون الأمن القومي

٠١:٥٢ م، الخميس، ٠٩ أغسطس ٢٠١٨
الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها إلى مطار عدن

الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها إلى مطار عدن

٠١:٤١ م، الخميس، ٠١ فبراير ٢٠١٨
«فوكس نيوز»: أمريكا تسعى لتشكيل تحالف دولي لإسقاط «الديكتاتور» السوري

«فوكس نيوز»: أمريكا تسعى لتشكيل تحالف دولي لإسقاط «الديكتاتور» السوري

٠١:٤٢ ص، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠١٧
رغم إصابته.. متطوع بـ«الدفاع المدني» السوري يُصرّ على إسعاف الجرحى (فيديو)

رغم إصابته.. متطوع بـ«الدفاع المدني» السوري يُصرّ على إسعاف الجرحى (فيديو)

٠٤:١٦ م، الأربعاء، ٢١ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *