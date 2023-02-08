هل تعرقل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وصول الإغاثة إلى منكوبي الزلزال؟

تواصل – فريق التحرير:

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز لينارتشيتش، اليوم الأربعاء، أن سوريا طلبت كل شيء من مساعدات البحث والإنقاذ إلى الأدوية والغذاء، حراء الزلزال المدمر.

تأثير العقوبات

وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يشجع أعضاءه على المساهمة، ونفى أن يكون للعقوبات تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية، حسب “رويترز”.

وتخضع سوريا لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 2011. وتشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر على مئات الأشخاص والكيانات.

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بيان الخارجية الأمريكية

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “لن نعرقل تقديم أطراف أخرى المساعدات عبر الحكومة السورية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

298 ألفا اضطروا لترك منازلهم

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدولة فتحت 180 مأوى للنازحين.

وخلف الزلزال آلاف الضحايا في سوريا، في مأساة إنسانية جديدة يعيشها السوريون.