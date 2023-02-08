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“بايدن في ورطة”.. شتائم وصيحات أثناء خطابه(فيديو)

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“بايدن في ورطة”.. شتائم وصيحات أثناء خطابه(فيديو)

“بايدن في ورطة”.. شتائم وصيحات أثناء خطابه(فيديو)

“بايدن في ورطة”.. شتائم وصيحات أثناء خطابه(فيديو)
٠٨:٣٧:٠٦ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعرض خلال خطابه السنوي الثاني “حالة الاتحاد”، بالكونغرس، إلى انتقادات ومداخلات قاسية، حيث وجهت له عبارات موجعة.

غضب جمهوري:

وأوضحت الصحيفة أن النائبة الجمهورية تايلور جرين من جورجيا وصفته بـ “الكاذب، أثناء حديثه.

وجاء ذلك حين استفزها الرئيس باتهام الجمهوريين بالرغبة في تهديد برامج الضمان الاجتماعي.

كما صرخ مشرع آخر قائلا :”هذا خطأك!” في إشارة إلى كمية المخدرات التي يتم تهريبها عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك”

وفي التفاصيل أيضا فقد تخلل الجزء الثاني من خطابه عن حالة الاتحاد نوبات غضب وسخرية ونوبات من الضحك الساخر، لكن بايدن قلب الطاولة على خصومه الجمهوريين وجادل في الوقت للازم.

ردة فعل بايدن:

وعندما رد الجمهوريون بصرخات موضحين أنهم لم يكونوا يهددون برنامج الضمان الاجتماعي، ابتسم بايدن، وبدا وكأنه يستمتع بالمشاجرة.

ودخل بايدن في خطابه وهو يواجه معدلات قبول منخفضة وأرقام اقتراع حمراء وامضة، تشير إلى أن الأميركيين لا يشعرون بأن سياساته الاقتصادية ساعدتهم.

 

كما دخل غرفة مليئة بالأشخاص الذين تساءلوا، كيف يمكن لرئيس يبلغ من العمر 80 عاماً أن يترشح لإعادة انتخابه.

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الكلمات الدلالية:
الجمهوريين الكونجرس المخدرات بايدن خطاب بايدن شتائم صيحات

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