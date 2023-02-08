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فلسطين تتعرض لهزة أرضية جديدة
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فلسطين تتعرض لهزة أرضية جديدة

فلسطين تتعرض لهزة أرضية جديدة

فلسطين تتعرض لهزة أرضية جديدة
٠٧:٥٦:٣٩ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم الأربعاء، أن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين.
وكان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، قد أعلن أمس أن المرصد سجل فجر اليوم الأربعاء، هزة أرضية شمال نابلس.

وأضاف سويدان، أن الهزة بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر بعمق 10 كم، مشيرا إلى أن الزلزال يبعد 67 كم عن عمان.

يأتي هذا عقب زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة حيث وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وفق ما أفاد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان ، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 6444 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار مصر زلزال فلسطين هزة أرضية

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