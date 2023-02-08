الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق.. 4 خطوات للتفعيل

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق في منصة أبشر، وخطوات الحصول على الخدمة.

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أن خدمة خلو السوابق تمكن المواطن والمقيم المسجل واملفعل في منصة أبشر من حجز موعد لإصدار صحيفة خلو السوابق.

وتشمل طريقة الوصول للخدمة الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لمنصة أبشر

– اختيار مواعيد

– الأمن العام

– حجز موعد

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“أبشر” تكشف طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين

تأشيرة الزيارة العائلية

وفي وقت سابق، كشفت منصة أبشر أن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين يمكن تمديدها بكل سهولة عبر خدمة الأفراد في منصة أبشر.

وأوضحت “أبشر”، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طريقة التنفيذ تتم عن طريق الدخول على المنصة واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة ومن ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت الإدارة العامة للجوازات قد تفاعلت مع سؤال أحد المتابعين بشأن تأشيرة الزيارة العائلية.

وتساءل أحد الأشخاص قائلا: السلام عليكم عندي تأشيرة زيارة عائلية تنتهي اليوم وسفري في نفس يوم انتهاء التأشيرة هل أقدر أغادر المملكة.

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