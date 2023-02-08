الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
قصة شاب سوري فقد عائلته في الزلزال المدمر: “كلهم بخير إلا أنا”
“بايدن في ورطة”.. شتائم وصيحات أثناء خطابه(فيديو)
“وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.. مدارس تحفيظ القرآن تتصدر المركز الأول على مستوى المملكة
الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق.. 4 خطوات للتفعيل
مستشار أسري: 6 أولويات في حياتك.. أهمها الأخيرة لسعادة الدارين
فلسطين تتعرض لهزة أرضية جديدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق.. 4 خطوات للتفعيل

الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق.. 4 خطوات للتفعيل

الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق.. 4 خطوات للتفعيل
٠٨:٠٥:٤٨ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق في منصة أبشر، وخطوات الحصول على الخدمة.

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أن خدمة خلو السوابق تمكن المواطن والمقيم المسجل واملفعل في منصة أبشر من حجز موعد لإصدار صحيفة خلو السوابق.

وتشمل طريقة الوصول للخدمة الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لمنصة أبشر

– اختيار مواعيد

– الأمن العام

– حجز موعد

اقرأ أيضا:

“أبشر” تكشف طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين

تأشيرة الزيارة العائلية

وفي وقت سابق، كشفت منصة أبشر أن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين يمكن تمديدها بكل سهولة عبر خدمة الأفراد في منصة أبشر.

وأوضحت “أبشر”، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طريقة التنفيذ تتم عن طريق الدخول على المنصة واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة ومن ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وكانت الإدارة العامة للجوازات قد تفاعلت مع سؤال أحد المتابعين بشأن تأشيرة الزيارة العائلية.

وتساءل أحد الأشخاص قائلا: السلام عليكم عندي تأشيرة زيارة عائلية تنتهي اليوم وسفري في نفس يوم انتهاء التأشيرة هل أقدر أغادر المملكة.

اقرأ أيضا:

عبر منصة “أبشر”.. بدء إصدار تصاريح الحج في 15 شوال

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أبشر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الأمن العام خدمة إصدار صحيفة خلو السوابق منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
“واتساب” يقود أسرة إثيوبية للعثور على ابنها المختفي في المملكة منذ عامين

“واتساب” يقود أسرة إثيوبية للعثور على ابنها المختفي في المملكة منذ عامين

٠٢:٤٩ م، السبت، ٠٣ يناير ٢٠١٥
إحباط تهريب 547 كجم حشيش و17 طنًا من القات في 3 مناطق

إحباط تهريب 547 كجم حشيش و17 طنًا من القات في 3 مناطق

١٢:١٤ ص، الخميس، ٠٣ مارس ٢٠٢٢
«التنمية الصناعية» يوافق على تمويل 24 مشروعاً تفوق استثماراتها 2.6 مليار ريال

«التنمية الصناعية» يوافق على تمويل 24 مشروعاً تفوق استثماراتها 2.6 مليار ريال

٠٣:٥٤ م، الأثنين، ١٠ يوليو ٢٠١٧
«الاستثمار اللبناني» في المملكة يطالب بيروت بالرجوع للإجماع العربي وإدانة إيران

«الاستثمار اللبناني» في المملكة يطالب بيروت بالرجوع للإجماع العربي وإدانة إيران

٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *