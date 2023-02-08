مستشار أسري: 6 أولويات في حياتك.. أهمها الأخيرة لسعادة الدارين

تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله السلمان نصائح مهمة لتحديد الأولويات في الحياة، والتي تشمل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والعلاقة مع الآخرين، والزواج والمسكن وغيرها من أمور الحياة التي تهم المرء والأسرة عموماً.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أولويات حياتية بادر بها والتي تشمل:

اقرأ أيضا:

مستشار أسري يحذر الزوجة من نعت الزوج بهذه الصفة

اختيار الزوجة المناسبة

– تملك منزل ملائم لأسرتك ودخلك

– المبادرة لقضاء الديون

– فتح حساب ادخاري واستثماري

– التمكن من مهارات الحياة

– الحرص على مايرضي الله

سلوكيات تدمر الحياة الزوجية

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله السلمان من بعض العوامل والسلوكيات التي قد تتسبب في تدمير الحياة الزوجية، وتهدد بانهيارها.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من مدمرات الحياة الزوجية ما يلي:

– الحوار السلبي بين الزوجين

– قلة الاحترام

– الاستهزاء

– عدم تقدير جهود الزوج أو الزوجة

– إدمان النقد

– التجاهل

– كثرة التذمر

– المقارنات مع الغير

– عدم تخصيص وقت لشريك الحياة

– عدم وجود أوقات تنزه أو حضور برامج مشتركة بين الزوجين أو ممارسة هوايات محببة لهما

اقرأ أيضا:

مستشار أسري يحذر: 10 عوامل وسلوكيات تدمر الحياة الزوجية