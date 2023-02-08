هذا ما كشفته الكاميرات.. فيديو جديد للحظة وقوع زلزال تركيا المدمر

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل سيارة لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر وانهيار المنازل في ثوانٍ معدودة.

فيديو آخر للزلزال:

كما وثق مقطع فيديو آخر نشره أحد متضرري الزلزال في تركيا لحظة انهيار مبنى سكني كان متواجدا بداخله، لحظة وقوع الانهيار، الاثنين الماضي.

ويسمع في الفيديو صوت رجل داخل منزل وهو يتحدث إلى الكاميرا بتوتر شديد، وفي ثوان معدودة، يسمع صوت ارتطام شديد، وتختفي معالم المكان، وينتهي المشهد عند هذا الحد.

إتقاذ فتاة وعصفورها

كشفت وكالة أنباء تركيا أن فرق الإنقاذ التركية تمكنت من انتشال وإنقاذ فتاة مع عصفورها الذي كانت تتمسك بقفصه تحت الأنقاض جنوبي تركيا، وذلك بعد 55 ساعة من الزلزال.

كما تمكنت ايضا بعد مرور 57 ساعة على وقوع الزلزال من إنقاذ مسنة من تحت الأنقاض جنوبي البلاد.

وفي واقعة مشابهة نجحت فرق هيئة الإغاثة التركية بولاية غازي عنتاب في إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد 54 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي تركيا، إضافة إلى انتشال رجال الإنقاذ طفلاً عمره 8 سنوات.

عدد الضحايا:

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وفق ما أفاد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان ، اليوم الأربعاء، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 6444 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

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