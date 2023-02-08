“التجمع الأول” يعقد الملتقى السنوي لأعضاء المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم

تواصل- فريق التحرير:

عقد تجمع الرياض الصحي الأول الملتقى السنوي لأعضاء المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم للرعاية المتكاملة 2022 م، والذي ترأسه الرئيس التنفيذي د. صالح التميمي، بحضور فضيلة الشيخ خلف بن محمد المطلق، وأعضاء المجلس من مختلف الجهات الحكومية، وممثلي المرضى وأسرهم.

وألقى رئيس المجلس والرئيس التنفيذي د. صالح التميمي كلمة الافتتاح؛ مُرحباً بالأعضاء المشاركين شاكراً جهودهم المقدمة ومساهمتهم الفعالة في رحلة التحول نحو تطوير النظام الصحي ورفع جودة مخرجاته.

كما تم استعراض رؤية وأهداف المجلس التشاوري، وعرض أهم التوصيات على المشاريع التحسينية والمنجزات؛ وأثرها في تحسين تجربة المريض بنطاق “التجمع الأول”.

أيضا تم التطرق بعدها إلى الخطة الإستراتيجية لعام 2023 م؛ ودور المجلس في المساهمة بتحقيقها عبر مقترحات وتوصيات تساعد في تطوير وتحسين تجربة المريض العلاجية والاستشفائية وتلمّس احتياجاته ومتطلباته في منشآت “التجمع الأول”.

واختتم الملتقى بتكريم شركاء المجلس التشاوري وممثلي المرضى وأسرهم؛ تقديراً وامتناناً لجهودهم، مواصلين الإنجاز معهم نحو نظام رعاية صحية متكاملة لتحقيق رؤية 2030.

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