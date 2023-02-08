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طالبات ثانوية تحفيظ القرآن بالحلوة يحصدن المركز الأول في اختبار القدرات العامة بالمملكة
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طالبات ثانوية تحفيظ القرآن بالحلوة يحصدن المركز الأول في اختبار القدرات العامة بالمملكة

طالبات ثانوية تحفيظ القرآن بالحلوة يحصدن المركز الأول في اختبار القدرات العامة بالمملكة

طالبات ثانوية تحفيظ القرآن بالحلوة يحصدن المركز الأول في اختبار القدرات العامة بالمملكة
٠٧:٢٥:٥٧ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حققت مدرسة ثانوية تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالحلوة، التابعة لمحافظة حوطة بني تميم، المركز الأول على مستوى المملكة، في اختبار القدرات العامة التحصيلي النظري.

تهنئة التعليم 

وتقدم مدير التعليم ومنسوبي إدارة تعليم حوطة بني تميم والحريق، اليوم الأربعاء، بالتهنئة لمنسوبات مدرسة ثانوية تحفيظ القرآن الكريم للبنات بالحلوة، لحصول المدرسة على  المركز الأول على مستوى المملكة، في اختبار القدرات العامة التحصيلي النظري.

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203 من الحافظين لكتاب الله 

وفي وقت سابق، احتفلت إمارة منطقة القصيم، بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن الكريم في “بريدة”، وذلك تحت رعاية صاحب السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

ووثفت مجموعة صور وفيديوهات تم التقاطها لنحو 203 من الحافظين والمجازين من حفظة كتاب الله الكريم، تلك المشاهد المهيبة، حيث وقع الحدث في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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