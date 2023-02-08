ضلوعها مكسورة.. الكشف عن اسم وحالة الطفلة التي ولدت تحت أنقاض زلزال سوريا

تواصل- فريق التحرير:

كشف طبيب الطفلة التي تم إنقاذها بعد ولادتها ، تحت أنقاض منزلها، في بلدة جنديرس شمال سورية أنها “بصحة جيدة”.

وأطلق طاقم المستشفى عليها اسم “آية”، وهي العضو الوحيد في أسرتها الذي بقي على قيد الحياة بعد الزلزال.

وأودى الزلزال بحياة والد الطفلة ووالدتها وأربعة من أشقائها، بالإضافة إلى أنه دمر منزل أسرتها المكون من أربعة طوابق.

ضلوعها مكسورة

وقال الطبيب هاني معروف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بينما كان يتفقد أصغر مريض له في حاضنة مستشفى عفرين: “حالتها مستقرة، لكن بعض ضلوعها مكسورة وهذا سيشفى بمرور الوقت”.

وولدت آية، تحت الأنقاض وقطع أحد رجال الإنقاذ الحبل السري، بسكين وانتشلها. وأضاف معروف: “وصلت إلى المستشفى محمولة على يد جار لأسرتها”.

ولادة آية

وكان فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة انتشال الطفلة من تحت الأنقاض عقب ولادتها مباشرة، فيما توفيت الأم وباقي أفراد الأسرة في زلزال سوريا.

وحاز الفيديو على موجة تعاطف كبيرة بين الجميع، داعين لوالدتها ولمن مات بالرحمة والمغفرة وأن يبارك الله في الطفلة التي ستكون وحيدة في ظروف عيش قاسية.

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