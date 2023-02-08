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ميزة بهواتف آيفون مزعجة للبعض .. إليكم طريقة الحل (فيديو)

ميزة بهواتف آيفون مزعجة للبعض .. إليكم طريقة الحل (فيديو)

ميزة بهواتف آيفون مزعجة للبعض .. إليكم طريقة الحل (فيديو)
٠٦:٤٤:٤٩ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبر التقني سالم الحربي، عن ميزة في هواتف آيفون الذكية مزعجة للبعض، كما شرح بالتفصيل طريق حل هذه المشكلة بكل بساطة.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ميزة في هواتف آيفون.. وهي أنه في حالة فتح متصفح سفاري وفتح اليوتيوب يحول المستخدم على التطبيق مباشرة وليس صفحة جديدة”.

طريقة حل المشكلة

وأضاف الحربي “أن هذه الميزة مزعجة للبعض لأنها تتسبب في خروج المستخدم من متصفح سفاري”، موضحا أنه يمكن حل المشكلة ببساطة من خلال “الضغط مطول على الرابط واختيار فتح علامة تبويب جديدة”.

وتابع سالم الحربي “من خلال فتح علامة تبويب جديدة يظل المستخدم داخل المتصفح ويدخل على صفحة يوتيوب على نفس متصفح سفاري”.

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تحذير من رسائل احتيال

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من رسالة احتيالية تصل عبر بريدك هوتميل من روسيا، موضحا أنها تدعي أنه يوجد تسجيل دخول ونشاط غريب على حسابك، لتقوم بعدها باختراق بريدك وجهازك الذي يعمل بنظام Windows .

ونصح الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، باتباع إجراء الأمان والذي يشمل عدم الضغط على الروابط الموجودة في الرسالة او فتح أي مرفقات من خلال انظمة Windows.

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الكلمات الدلالية:
آيفون متصفح سفاري هواتف آيفون يوتيوب

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