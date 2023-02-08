أمريكيون يجتمعون على حاوية قمامة لتناول الطعام (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو بثته حسابات أمريكية، تكالب عدد من الأمريكيين، على جمع الطعام من حاويات القمامة، خلف أحد المتاجر الكبرى.

بمدينة أوستن

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الفيديو الذي أظهر أكثر من 200 شخص في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية اجتمعوا عند حاويات قمامة ضخمة خلف أحد المتاجر الكُبرى وبدأوا بجمع الطعام من داخلها والسُلطات تحذر بأنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي لكن الناس لم تكترث.

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الوجه الآخر للولاية الذهبية

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعتبر من أغنى ولاية في أمريكا، وتسمى الولاية الذهبية.

انتشار مدمني المخدرات

وتداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع الفيديو، الذي يوضح اتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وكشف الفيديو، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.