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نجت مع عصفورها بعد أن احتضنته 55 ساعة تحت الأنقاض
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نجت مع عصفورها بعد أن احتضنته 55 ساعة تحت الأنقاض

نجت مع عصفورها بعد أن احتضنته 55 ساعة تحت الأنقاض

نجت مع عصفورها بعد أن احتضنته 55 ساعة تحت الأنقاض
٠٦:٢٠:٣١ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ظهرت كثير من المفارقات والوقائع النادرة التي خلفها زلزال تركيا المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

إتقاذ فتاة وعصفورها

وكشفت وكالة أنباء تركيا أن فرق الإنقاذ التركية تمكنت من انتشال وإنقاذ فتاة مع عصفورها الذي كانت تتمسك بقفصه تحت الأنقاض جنوبي تركيا، وذلك بعد 55 ساعة من الزلزال.

كما تمكنت أيضا بعد مرور 57 ساعة على وقوع الزلزال من إنقاذ مسنة من تحت الأنقاض جنوبي البلاد.

وفي واقعة مشابهة نجحت فرق هيئة الإغاثة التركية بولاية غازي عنتاب في إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد 54 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي تركيا، إضافة إلى انتشال رجال الإنقاذ طفلاً عمره 8 سنوات.

نجاة طفل احتضنه والده:

وفي المشهد السوري وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء سوريون مشهدا مؤثرا لأب يحتضن ابنه تحت الانقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلادج الإثنين الماضي.

ويظهر الفيديو رجال االدفاع المدني وهم يبحثون تحت الأنقاض ليجدوا أبا منكبا على ابنه محتضنا له، وكانت المفاجأة بنجاة الطفل، ولكن الأب قد فارق الحياة.

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول : “والدٌ منكبٌّ على ولده تحت الأنقاض في محاولةٍ لإنقاذه فمات الوالُد وبقي الولد. لحظاتٌ تنحبسُ فيها الأنفاس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

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