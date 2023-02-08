أب يحتضن ابنه تحت الأنقاض.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء سوريون مشهدا مؤثرا لأب يحتضن ابنه تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

نجاة الطفل ووفاة الأب:

ويظهر الفيديو رجال االدفاع المدني وهم يبحثون تحت الأنقاض ليجدوا أبا منكبا على ابنه محتضنا له، وكانت المفاجأة بنجاة الطفل، ولكن الأب قد فارق الحياة.

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول : “والدٌ منكبٌّ على ولده تحت الأنقاض في محاولةٍ لإنقاذه فمات الوالُد وبقي الولد. لحظاتٌ تنحبسُ فيها الأنفاس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

نجاة رضيع:

وفي واقعة مشابهة نجحت فرق هيئة الإغاثة التركية بولاية غازي عنتاب في إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد 54 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي تركيا.

كما انتشل رجال الإنقاذ طفلاً عمره 8 سنوات، وامرأة خمسينية، من تحت الأنقاض، بعد نحو يومين من الزلزال المدمر بجنوب شرقي تركيا.

وخرج الطفل يغيت كاكماك من تحت أنقاض مبنى منهار، بعد نحو 52 ساعة في محافظة هطاي.

وانتشلت خدمات الطوارئ امرأة بعد أن حوصرت تحت أنقاض مبنى بمحافظة كهرمان ماراش، بعد نحو 52 ساعة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 23 مليون شخص “قد يكونوا تضرروا بالزلزال بما في ذلك حوالي خمسة ملايين شخص في وضع هش”.

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