“وتعاونوا على البر والتقوى”.. شركة تنتج بسكويت خاص للمتضررين محظور بيعه

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة تركية متخصصة في إنتاج المواد الغذائية، تخصيص منتج “بسكويت” خاص للمتضررين ومتكوبي الزلزال.

حظر بيع المنتج

وحظرت شركة “ETI” التركية، بيع منتجها المخصص لمنكوبي الزلزال، وقررت توزيعه مجانا، كأحد أشكال التضامن مع ضحايا الزلزال.

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منطقة منكوبة

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدفاع المدني السوري، المعروف باسم “الخوذ البيضاء”، في بيان لها، صدر الاثنين الماضي،أن شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة”.

تغطية الاحتياجات الضرورية

وجاء في البيان: “ندعو كافة السلطات المحلية والقوى المدنية لتعبئة كوادرها، ونوصي كافة المنظمات الإنسانية والصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفق نظام التكافؤ وتوزيعها الجغرافي لضمان تغطية الاحتياجات الضرورية. بقدر المستطاع”، حسب “CNN”.

يردد الشهادة

ووثق طفل سوري، معاناته تحت ركام منزله الذي تهدم جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر يوم الإثنين، وامتدت توابعه إلى سوريا، حيث ظهر فيه وهو يردد الشهادة استعدادًا للموت في أية لحظة.

وظهر الطفل في المقطع الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقول: “ما بأعرف ما إذا كنت أعيش أم أموت، لكنكم كما ترون، الحمد لله على كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله”.