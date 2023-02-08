“نسك” تتيح إنشاء الملف التعريفي وإدخال بيانات لحجّاج هذه الدول

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أن منصة نسك تتيح حالياً إنشاء الملف التعريفي، وإدخال بيانات الحجّاج الراغبين بأداء حج 1444هـ- 2023م؛ من دول أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في أداء حج هذا العام، من خلال منصة نسك إنشاء الملف التعريفي وإدخال البيانات من خلال الرابط التالي “http://hajj.nusuk.sa“.

إطلاق منصة نسك

وقبل أسابيع، أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق المنصة الوطنية للحج والعمرة “نسك”، رسميًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في “ملتقى الحكومة الرقمية 2022” الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، بعنوان “نحو أفق رقمي واعد”.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة أن المنصة تُقدم حاليًا أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة. اقرأ أيضًا: تقدم حزمة متكاملة من الخدمات.. كل ما تريد معرفته عن منصة «نسك»

خدمة متميزة لضيوف الرحمن

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن منصة نسك تقدم 75 خدمة لقطاع الأعمال، ونحو 45 خدمة لقطاع الأفراد.

وكشف عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بالتعاون مع أكثر من 10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والربط والتكامل مع 25 جهة حكومية.

وبين وزير الحج والعمرة أن أحد العوامل الرئيسية في إثراء تجربة ضيوف الرحمن هو التجربة الرقمية.

منظومة متكاملة الخدمات

ولفت إلى أن منصة “نسك” وهي منظومة متكاملة الخدمات تأتي تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بالتعاون مع وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة.

وتطرق الربيعة إلى أن المنصة تستهدف تعريف ضيوف الرحمن على جميع مراحل أداء العمرة، وتعريفهم بالمناطق التاريخية والمواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبين أن “نسك” تعد منصة موثوقة لتقديم الخدمات المتكاملة بكل شفافية في موقع واحد لتسهيل التخطيط للرحلة الإيمانية، والتعريف بالخدمات الصحية، والأنظمة والإجراءات، وإرشاد الذي يحتاج ضيف الرحمن من جميع أنحاء العالم.

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