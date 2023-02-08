الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المقاولين “SCA” للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة المقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مسؤول معايير العمل:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها، ولا يُشترط الخبرة السابقة.

2 – مهندس ترخيص:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في (الهندسة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط الخبرة السابقة.

– مسؤول الأكاديمية:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، مع خبرة 3 سنوات.

4 – رئيس فريق المعارض والمؤتمرات:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، أو درجة الماجستير في (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها بدون خبرة.

5 – رئيس فريق العقود (المشتريات):

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، اللوجستيات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل.

6 – مدير خدمات المعلومات:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها (يفضل الماجستير)، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، مع خبرة سابقة 6 سنوات في دور إداري أو إشرافي.

7 – مدير المالية والمحاسبة:

* المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في (العلوم المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو درجة الماجستير في العلوم المالية أو التخصصات ذات الصلة مع خبرة 6 سنوات في منصب إداري.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).