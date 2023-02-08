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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.4 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.4 مليار ريال
٠٤:٥٨:٢٣ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق ، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.4%، مغلقا عند 10508 نقاط (+38 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

ويأتي صعود السوق اليوم بعد الهبوط لسبع جلسات متتالية سجل خلالها المؤشر انخفاضا بنحو 370 نقطة.

أسهم الشركات الصاعدة

وصعد سهما “سابك” و”أرامكو” عند 92.80 ريال (+ 2%) للأول و32.50 ريال (+ 1 %) للثاني.

وأنهت أسهم، مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والتصنيع، وصافولا، ودار الأركان، وبوبا العربية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح مابين 1% و3%، كما تصدر سهم سابتكو ارتفاعات اليوم بأكثر من 6% عند 17.54 ريال.

أسهم الشركات الهابطة

في المقابل، تصدر سهم “السعودي الفرنسي” تراجعات اليوم بنحو 5% عند 37.05 ريال، فيما انخفضت أسهم ساب، وبنك الرياض، والعربي الوطني، وبنك البلاد ما بين 2%و4%.

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الكلمات الدلالية:
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