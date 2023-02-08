“STC” تطلق صندوقًا للاستثمار الجريء يستهدف الاستثمار في 9 مجالات تقنية متطورة

تواصل – واس:

أعلنت مجموعة stc اليوم إطلاق صندوق stc المؤسسي للاستثمار (CIF)، الذي يستهدف من خلاله الاستثمار المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية في عدة مجالات.

إطلاق صندوق يشمل هذه المجالات

وأوضحت أن الصندوق يشمل عدد من المجالات من بينها التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكشين ومجالات أخرى واعدة.

تنوع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار

وأضافت أن الصندوق سيعمل على الدفع باستثمارات إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز قيمة الابتكار ودعم رؤية المملكة 2030 في تنوع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة بإستراتيجية المجموعة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال

وأكدت أن الصندوق يستهدف استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال في القطاعات التقنية والرقمية، والتنبؤ بالمجالات الجديدة في صناعة الاتصالات التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال stc.

تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة

وأشارت إلى أن إطلاق هذا الصندوق إكمال لمسيرة المجموعة الرائدة في دعم الشركات الناشئة التي تلعب بدور مهم في تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيتيح الدخول في مجالات تشهد نمو متسارع محليًا وعالميًا، مما يتيح لـ stc الاستثمار في منتجات تنسجم وتتوافق مع إستراتيجية المجموعة.

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