الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خلال ساعات.. 23 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا
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خلال ساعات.. 23 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا

خلال ساعات.. 23 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا

خلال ساعات.. 23 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا
٠٤:٤٩:٢٤ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في غضون ساعات فقط، بلغ حجم التبرعات الشعبية عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا 23 مليون ريال حتى الآن.

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن تبرع أكثر من 113 ألف شخص عبر منصة “ساهم” منذ إطلاق الحملة بمجموع تبرعات بلغت 23 مليونًا و897 ريال حتى الآن.

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عطاؤكم يخفف عنهم

وتحت شعار (عطاؤكم يخفف عنهم)، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم، الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة “ساهم”، (اضغط هنا).

وجاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

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التبرع عن طريق الحساب البنكي

وأعلن المركز، أنه يمكن التبرع عن طريق الحساب البنكي في مصرف الراجحي SA7780000500608018777776؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، خلال إطلاق الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا، أن الجسر الجوي سيدشن خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن فرق إنقاذ ستنتقل إلى مواقع الحدث.

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