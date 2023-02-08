“نيسان” تعلن عن مواصفات احترافية لأحدث سياراتها

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أعلنت نيسان عن سيارة Sylphy الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود، بحسب “روسيا اليوم”.

10 مميزات

والسيارة الجديدة حصلت على مميزات حصرية منها ما يلي:

1- أجمل وأكثر عصرية مقارنة بمركبات Sylphy السابقة

2- تصميم جديد للشكل الخارجي وأشكال المصابيح وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية

3- حصلت على هيكل سيدان انسيابي بطول 4 أمتار و65 سنتيمترا.

4- حصلت المركبة على عجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 16 إنشا

5- زودت بسقف بانورامي كبير، كما تزينت واجهاتها بعناصر أنيقة مطلية بالكروم

6- حصلت مصابيحها على أحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة

7- جهّزتها نيسان بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب

8- واجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة الأخرى.

9- حصلت النسخ العادية من هذه السيارة على محركات بنزين HR16 بسعة 1.6 ليتر وعزم 135 حصانا

10- أما النسخ الأغلى ثمنا فزودت بمحركات هجينة اقتصادية باستهلاك الوقود توفر عزما يعادل 136 حصانا، وتمكنها من الوصول إلى سرعة 186 كلم/سا.

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