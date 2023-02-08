بعد زلزال عنيف.. شاهد لحظة ثوران بركان ساكوراجيما الياباني

تواصل – فريق التحرير:

بعد زلزال عنيف اليوم، ثار بركان ساكوراجيما الواقع في جزيرة كيوشو اليابانية، قاذفًا للحمم والنيران لمسافات بعيدة.

وأوضح السلطات اليابانية، أنه كان هناك زلزال بقوة 4 درجات وقع بالقرب من الجزيرة، ما أدى لثوران ثار بركان ساكوراجيما المخيف.

وأوضحت أن الزلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي البلاد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة فوكوشيما، وعلى عمق 30 كيلومترًا، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

9000 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

يأتي هذا في الوقت الذي تخطى فيه مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 9000 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر، وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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