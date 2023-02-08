فوائد صحية للسيارات الكهربائية.. تحمي من مرض خطير

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على الرغم من أن السيارات الكهربائية لازالت تشكل أقلية في العالم حتى الآن، إلا أن الباحثين يرون أن لها بالفعل فوائد صحية حيث أنها تقلل التلوث وتحسن البيئة.

في دراسة جديدة في كاليفورنيا، شهدت الأحياء التي تحتوي على معظم السيارات الكهربائية – والتي تسمى المركبات عديمة الانبعاثات – انخفاضًا في دخول سكانها إلى غرف الطوارئ لأسباب صحية تتعلق بالربو. ويعتقد الباحثون أن هذا كان نتيجة لانخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء.

قالت ساندرا إيكل، أستاذة مساعدة في علوم السكان والصحة العامة بكلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمؤلف المشاركة في الدراسة: “تقدم نتائج هذه الدراسة بعضًا من أولى الأدلة الواقعية التي تشير إلى أن التحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات يمكن أن يكون مفيدًا للطرفين، سواء في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تحسين جودة الهواء المحلي والصحة”.

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السيارات الكهربائية في المناطق ذات الدخل المرتفع

ولاحظت ظهور السيارات الكهربائية في المناطق ذات الدخل المرتفع والمستويات التعليمية، الأمر الذي قد يكون بسبب ارتفاع تكلفتها ونقص مرافق الشحن في العقارات المؤجرة.

وأضافت إيكل: “نحن قلقون بشأن العدالة البيئية، لأن المجتمعات التي ستستفيد أكثر من خفض تلوث الهواء وزيارات الطوارئ الطبية للربو هي المجتمعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب في التحول إلى الكهرباء”.

وتابعت “نحن بحاجة إلى التغلب على بعض هذه الحواجز والتأكد من أن السياسات التي يتم وضعها يمكن أن تستهدف السكان الذين سيستفيدون أكثر من هذه الفوائد البيئية والرعاية الصحية”.

واستخدمت إيكل وزملاؤها بيانات من إدارة السيارات في كاليفورنيا لفحص مشتريات السيارات الكهربائية عن طريق الرمز البريدي وبيانات من وكالة حماية البيئة الأمريكية لتحليل مستويات أكسيد النيتروجين.

كما قاموا بتتبع زيارات غرفة الطوارئ للربو بين عامي 2013 و 2019، حيث يرتبط الربو، وهو اضطراب في الجهاز التنفسي، منذ فترة طويلة بملوثات الهواء مثل أكسيد النيتروجين.

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انخفاض معدل زيارات الطوارئ المتعلقة بالربو

ولاحظ الباحثون في الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة “ساينس أوف ذا توتال إنفيرونمينت”، انخفاضًا بنسبة 3.2 في المائة في معدل زيارات الطوارئ المتعلقة بالربو في المناطق التي تنتشر فيها السيارات الكهربائية.

مع تزايد عدد السيارات والشاحنات الكهربائية على طرق البلاد، تعتقد إيكل أن الفوائد الصحية ستستمر في النمو. وأشارت إلى أن جميع السيارات والشاحنات الخفيفة المباعة بحلول عام 2035 يجب أن تكون سيارات عديمة الانبعاثات في كاليفورنيا.

وقالت: “كان من اللافت أننا نشهد بالفعل تحسينات في الصحة وربما تحسينات في جودة الهواء تتعلق بزيادة أعداد المركبات عديمة الانبعاثات، على الرغم من أن مستويات تبني الانبعاثات الصفرية لا تزال منخفضة”.

واعتبارًا من الخريف الماضي، كان ما يقرب من 18 في المائة من السيارات الجديدة المباعة في كاليفورنيا تعمل بالكهرباء بالكامل، وفقًا لمكتب الحاكم في كاليفورنيا، مقارنة ذلك بحوالي 6 في المائة في جميع أنحاء البلاد.