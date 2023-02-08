طبيبة تكشف مفاجأة بشأن مسببات السرطان الشائعة

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كشفت الدكتورة مارينا موخاميتشينا، أخصائية أمراض النساء والتشخيص بالموجات فوق الصوتية، أن أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية لا تساهم في تطور مرض السرطان، بحسب صحيفة “إزفيستيا”.

وأشارت إلى أن التكنولوجيات الحديثة لا تساهم في تطور مرض السرطان، مضيفة: “لم يعد الكمبيوتر والأجهزة الذكية ضمن قائمة العوامل الضارة، لأنه ثبت أن التكنولوجيات الحديثة لا تؤثر في عملية ظهور الأورام الخبيثة”.

إشعاع الأجهزة الحديثة

وأوضحت أن إشعاع الأجهزة الحديثة يختلف من حيث القوة والعمق عن إشعاع الأجهزة السابقة التي كانت تستخدم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وتابعت: “لا يوجد منتج يقي من السرطان بصورة مباشرة. ولكن التغذية الصحية والصحيحة يمكن أن يكون لها تأثير علاجي في الجسم، وبالتالي تخفض من خطر تطور الأورام الخبيثة”.

في سياق متصل، كشف أخصائي الأورام ورئيس قسم العلاج الكيميائي في موسكو عن طريقة مناسبة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان.

طريقة اكتشاف السرطان

قال فيديانين – حسب وكالة سبوتنيك- : “يمكن لأي شخص تحديد مرض الأورام بنفسه بشكل مستقل عن طريق أورام التوطين البصري، على سبيل المثال، الغدد الثديية والخصيتين والجلد والغشاء المخاطي للفم”.

تجاوز المرحلة الأولى

يواصل الطبيب قوله: غالبًا ما تظهر أعراض المرض عندما يكون الورم قد تجاوز بالفعل المرحلة الأولى، لذلك من الأفضل الخضوع لفحوصات منتظمة، على سبيل المثال، كجزء من الفحص الطبي والذي يتضمن الفحص للكشف عن الأورام غير المصحوبة بأعراض.

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