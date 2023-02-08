الرئيس التركي: 8574 حالة وفاة وأكثر من50 ألف لمصاب جراء الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 8574 حالة وفاة من جراء الزلزال حتى الآن.

8 آلاف و574 قتيلا

وأكد في مؤتمر صحفي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 8 آلاف و574 قتيلا و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى.

كهرمان مرعش كانت الأكثر تضررًا

وأوضح أن البلاد تواجه كارثة كبرى وكهرمان مرعش كانت الأكثر تضررًا، مبينًا أن الدولة تبذل كل مساعيها مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة.

وأضاف أنه السلطات حشدت جميع مواردها لمواجهة آثار الزلزال، وأن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ “أفاد”.

عشرة آلاف ليرة لكل عائلة متضررة

وكشف أن الدولة ستمنح عشرة آلاف ليرة تركية في المرحلة الأولى لكل عائلة متضررة، مشيرًا إلى إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا.

توزيع أنابيب الغاز على المواطنين

وأشار إلى أن شركات النفط والغاز ستوزع أنابيب الغاز على المواطنين وعلى الخيام لتخفيف آثار البرد، مبينًا انه مثلما نفذ تركيا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، ستنجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال كهرمان مرعش.

9000 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

يأتي هذا في الوقت الذي تخطى فيه مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 9000 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر، وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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