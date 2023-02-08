“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة عن فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هجريا.

خطوات التسجيل في الخدمة

1- نظام نور المركزي

2- الدخول على نظام نور بمعرف ولي الأمر

3- تأكيد الطلب (التوجه لسداد الرسوم – عبر خدمة سداد أو الصرف الآلي – سيتم إبلاغك برسالة نصية على الرقم المسجل)

4- النقل المدرسي (الدخول على خانة النقل المدرسي – اختيار خانة طلب نقل – الموافقة على الشروط والأحكام – تعبئة البيانات الأساسية في نموذج طلب الخدمة – تأكيد رقم الجوال بالكود المرسل على رقمك

إتاحة الخدمة

كانت وزارة التعليم قد أتاحت التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1444 ابتداءً من أمس الأحد، للطلاب بالتعليم العام والتربية الخاصة ورياض الأطفال.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بالشرقية، وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل رافد أولياء الأمور للمبادرة في التسجيل بخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445، وذلك بالدخول عن طريق نظام نور والتسجيل في الخدمة، حيث بدأ التسجيل من الأحد 1444/7/7 ويغلق بتاريخ 1444/12/4.

اقرأ أيضا:

6 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي