الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل
بالفيديو.. هكذا أصبحت مدينة كهرمان مرعش التركية بعد الزلزال
بعد الهند وباكستان.. الموارد البشرية تبدأ برنامج الفحص المهني في بنجلاديش
تهليل وتكبير.. إنقاذ رضيع بعد 54 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)
“خرج ولم يعد”.. ما المدة القانونية التي يعود بعدها للمملكة؟
بالفيديو.. “الربيعة”: التبرعات قبل انطلاق حملة إغاثة سوريا وتركيا وصلت 13 مليون ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل

“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل

“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل
٠٢:٤٤:٢٠ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة عن فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هجريا.

خطوات التسجيل في الخدمة

1- نظام نور المركزي
2- الدخول على نظام نور بمعرف ولي الأمر
3- تأكيد الطلب (التوجه لسداد الرسوم – عبر خدمة سداد أو الصرف الآلي – سيتم إبلاغك برسالة نصية على الرقم المسجل)

4- النقل المدرسي (الدخول على خانة النقل المدرسي – اختيار خانة طلب نقل – الموافقة على الشروط والأحكام – تعبئة البيانات الأساسية في نموذج طلب الخدمة – تأكيد رقم الجوال بالكود المرسل على رقمك

إتاحة الخدمة

كانت  وزارة التعليم قد أتاحت التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1444 ابتداءً من أمس الأحد، للطلاب بالتعليم العام والتربية الخاصة ورياض الأطفال.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بالشرقية، وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل رافد أولياء الأمور للمبادرة في التسجيل بخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445، وذلك بالدخول عن طريق نظام نور والتسجيل في الخدمة، حيث بدأ التسجيل من الأحد 1444/7/7 ويغلق بتاريخ 1444/12/4.

اقرأ أيضا:

6 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة تعليم جدة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. شرطة القصيم تطيح بوافدَين متورطين في تصنيع وترويج المسْكرات

بالصور.. شرطة القصيم تطيح بوافدَين متورطين في تصنيع وترويج المسْكرات

١١:٤٠ ص، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥
الغامدي: حرس الحدود أحبط تهريب ألفين كيلوجرام من الحشيش خلال يومين

الغامدي: حرس الحدود أحبط تهريب ألفين كيلوجرام من الحشيش خلال يومين

١٢:٥٧ ص، الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
الفريق الأحمر: الميليشيا الانقلابية تعتقل النشطاء الرافضين لمشروعها الطائفي

الفريق الأحمر: الميليشيا الانقلابية تعتقل النشطاء الرافضين لمشروعها الطائفي

١١:٢٠ م، السبت، ٠٥ مارس ٢٠١٦
توقعات بطقس مشمس نهاراً وأمطار رعدية ليلاً على الرياض.. اليوم

توقعات بطقس مشمس نهاراً وأمطار رعدية ليلاً على الرياض.. اليوم

١١:١٩ م، الأثنين، ٢٣ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *