بالفيديو.. هكذا أصبحت مدينة كهرمان مرعش التركية بعد الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

أدى الزلزال الذي ضرب تركيا الاثنين، إلى دمار هائل لمناطق مختلفة من البلاد خاصة مدينة كرهمان مرعش مركز الزلزال.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الهائل الذي حل بمدينة كهرمان مرعش التركية وحولها إلى خراب.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف ساوى الزلزال المدمر المنازل والبيوت بالأرض كومة من التراب وتهدمت فوق ساكنيها في كارثة إنسانية لم تتكرر منذ سنوات.

9000 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

يأتي هذا في الوقت الذي تخطى فيه مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 9000 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

وأكد نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد المصابين ارتفع إلى 34 ألفا و810 حتى الآن، وأنه تم فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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