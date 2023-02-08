بعد الهند وباكستان.. الموارد البشرية تبدأ برنامج الفحص المهني في بنجلاديش

تواصل – واس:

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج الاعتماد المهني بتفعيل برنامج الفحص المهني في جمهورية بنغلاديش بدءًا من 8 فبراير 2023م.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل برنامج الفحص المهني لعدة دول في مرحلته الأولى للمسار الخارجي, بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي في جمهوريتي باكستان الإسلامية والهند, وذلك للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى ما يلي التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: “السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات, واللحام, والتبريد والتكييف”، وذلك من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة, بهدف الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

رحلة العامل المهني

وتبدأ رحلة العامل المهني من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني عبر عدة خطوات:

1- حجز موعد للاختبار النظري والعملي

2- مطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار

3- بعد ذلك تصدر الشهادة بعد تجاوزه مرحلة التقييم بالنجاح، علمًا أنه سيتم معاملة شهادة

4- الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام، بالتعاون مع سفارة المملكة في جمهورية بنغلاديش, من خلال تفعيل الاشتراط في أنظمة وزارة الخارجية.

الجدير بالذكر أن برنامج الفحص المهني هو أحد برامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تطوير مهارات القوى العاملة ورفع كفاءتهم وفق مقاييس عالمية، وتماشيًا مع إستراتيجية سوق العمل السعودي.

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