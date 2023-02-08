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تهليل وتكبير.. إنقاذ رضيع بعد 54 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

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تهليل وتكبير.. إنقاذ رضيع بعد 54 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

تهليل وتكبير.. إنقاذ رضيع بعد 54 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

تهليل وتكبير.. إنقاذ رضيع بعد 54 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)
٠٢:١٦:١٢ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط تكبير وتهليل، نجحت فرق هيئة الإغاثة التركية بولاية غازي عنتاب في إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد 54 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي تركيا.

كما انتشل رجال الإنقاذ طفلاً عمره 8 سنوات، وامرأة خمسينية، من تحت الأنقاض، بعد نحو يومين من الزلزال المدمر بجنوب شرقي تركيا.

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52 ساعة تحت الأنقاض

وخرج الطفل يغيت كاكماك من تحت أنقاض مبنى منهار، بعد نحو 52 ساعة في محافظة هطاي.

وانتشلت خدمات الطوارئ امرأة بعد أن حوصرت تحت أنقاض مبنى بمحافظة كهرمان ماراش، بعد نحو 52 ساعة.

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إنقاذ المرأة من فندق منهار

وأظهرت صور بثتها قناة “إن تي في” التلفزيونية، اليوم، رجال الإنقاذ بالقرب من الحدود مع سوريا، وهم يحملون المرأة على نقالة إلى سيارة إسعاف. وتردد أنه تم إنقاذ المرأة (58 عامًا)، من فندق منهار.

يأتي هذا فيما يواصل عناصر الإنقاذ،جهودهم في محاولة للعثور على ناجين في تركيا وسوريا اليوم بعد يومين على الزلزال المروع الذي يواصل عدد ضحاياه الارتفاع.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 23 مليون شخص “قد يكونوا تضرروا بالزلزال بما في ذلك حوالي خمسة ملايين شخص في وضع هش”.

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