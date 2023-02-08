الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الأمير فيصل بن سلمان يشهد مراسم اتفاقية تعاون بين الأوقاف ومجمع المكتبات الوقفية
الرئيس التركي: 8574 حالة وفاة وأكثر من50 ألف لمصاب جراء الزلزال
“تعليم جدة” تفتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف على التفاصيل
بالفيديو.. هكذا أصبحت مدينة كهرمان مرعش التركية بعد الزلزال
بعد الهند وباكستان.. الموارد البشرية تبدأ برنامج الفحص المهني في بنجلاديش
تهليل وتكبير.. إنقاذ رضيع بعد 54 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

“خرج ولم يعد”.. ما المدة القانونية التي يعود بعدها للمملكة؟

“خرج ولم يعد”.. ما المدة القانونية التي يعود بعدها للمملكة؟

“خرج ولم يعد”.. ما المدة القانونية التي يعود بعدها للمملكة؟
٠٢:١٠:١١ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة قبل ثلاث سنوات لكل من خرج ولم يعد من المقيمين.

وينطبق القرار على المقيم الذي خرج من البلاد بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، فإنه يمنع من الدخول ثانيةً إلا بعد مرور ثلاث سنوات،

وردًا على سؤال حول المدة التي يسمح بعدها للعامل الذي خرج ولم يعد إلى المملكة بعد أن “كسر التأشيرة” بالعودة من جديد وبعقد عمل جديد؟، قالت “الجوازات”: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ٣سنوات”.

اقرأ أيضًا:

“الجوازات” تكشف عن السن القانوني للسفر بدون تصريح مسبق

ماذا يحدث إذا انتهت تأشيرة الخروج والعودة؟

يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة

كيف ألغي خرج ولم يعد؟

إذا تم المغادرة من البلاد ولم يعد خلال 60 يومًا من فترة صلاحية التأشيرة الخاصة به.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة وكيفية تجديد جواز السفر

كم غرامة انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟

تأتي قيمة الغرامة المخصصة لانتهاء تأشيرة العودة والخروج 1000 ريال على أن يقوم الكفيل بدفعها.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم المديرية العامة للجوازات خرج ولم يعد من المملكة كم غرامة انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟ كيف ألغي خرج ولم يعد؟ ماذا يحدث إذا انتهت تأشيرة الخروج والعودة؟

مواد ذات صلة

المزيد
طفلة «كورنيش جدة» تعود لأسرتها بعد ساعات من فقدانها.. هذه قصتها

طفلة «كورنيش جدة» تعود لأسرتها بعد ساعات من فقدانها.. هذه قصتها

٠٩:٣٢ م، الأربعاء، ١٣ سبتمبر ٢٠١٧
أوامر ملكية: إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة.. والمستشار بالديوان الملكي «سعود القحطاني»

أوامر ملكية: إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة.. والمستشار بالديوان الملكي «سعود القحطاني»

٠١:٠٢ ص، السبت، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨
«التعليم»: لا تعديل لتخصص المبتعث بعد اختياره

«التعليم»: لا تعديل لتخصص المبتعث بعد اختياره

٠٦:٢٦ م، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠١٦
في الاتجاهين.. إغلاق طريق «طريف – القريات» بسبب الأمطار الغزيرة

في الاتجاهين.. إغلاق طريق «طريف – القريات» بسبب الأمطار الغزيرة

٠٥:٤٩ م، السبت، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *