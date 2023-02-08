“خرج ولم يعد”.. ما المدة القانونية التي يعود بعدها للمملكة؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة قبل ثلاث سنوات لكل من خرج ولم يعد من المقيمين.

وينطبق القرار على المقيم الذي خرج من البلاد بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، فإنه يمنع من الدخول ثانيةً إلا بعد مرور ثلاث سنوات،

وردًا على سؤال حول المدة التي يسمح بعدها للعامل الذي خرج ولم يعد إلى المملكة بعد أن “كسر التأشيرة” بالعودة من جديد وبعقد عمل جديد؟، قالت “الجوازات”: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ٣سنوات”.

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ماذا يحدث إذا انتهت تأشيرة الخروج والعودة؟

يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة

كيف ألغي خرج ولم يعد؟

إذا تم المغادرة من البلاد ولم يعد خلال 60 يومًا من فترة صلاحية التأشيرة الخاصة به.

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كم غرامة انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟

تأتي قيمة الغرامة المخصصة لانتهاء تأشيرة العودة والخروج 1000 ريال على أن يقوم الكفيل بدفعها.