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عالميا.. الذهب يواصل الصعود مستغلا ضعف الدولار
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عالميا.. الذهب يواصل الصعود مستغلا ضعف الدولار

عالميا.. الذهب يواصل الصعود مستغلا ضعف الدولار

عالميا.. الذهب يواصل الصعود مستغلا ضعف الدولار
٠١:٥١:١٣ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا جديدا مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعتبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية، بحسب “رويترز”.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1880.97 دولار للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1880.10 دولار.

أسعار الفائدة

وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

و تواصلت الضغوط على الدولار اليوم وتراجع في أحدث تداولات بنسبة 0.2 في المائة ما رفع من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 22.43 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 1.2 في المائة إلى 985.10 دولار وقفز البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1667.36 دولار.

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