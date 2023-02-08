توضيح مهم.. “حساب المواطن” يبدأ صرف دعم الدفعة 63 بعد ساعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، أنه سيتم غدًا الخميس إيداع الدفعة 63 – لشهر فبراير – للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول ما إذا كان الدفعة الجديدة من “حساب المواطن” لشهر فبراير سيتم صرفها الليلة من بعد الساعة ١٢صباح الخميس.

وأضافت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 بتاريخ “9 فبراير”.

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استمرار الدعم الإضافي حتى مارس

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر حتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.