الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”
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التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”

التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”

التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”
٠١:٥٢:٣٢ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية “عن بُعد” في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* البرامج:

إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.

التسويق الرقمي.

التسويق والمبيعات.

المحاسبة العامة.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م؛ وينتهي التقديم بتاريخ 20 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني برامج الدبلوم جامعة القصيم فتح التقديم

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