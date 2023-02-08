التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية “عن بُعد” في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* البرامج:
إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.
التسويق الرقمي.
التسويق والمبيعات.
المحاسبة العامة.
* طريقة التقديم:
– أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م؛ وينتهي التقديم بتاريخ 20 فبراير 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).