التقديم الآن.. جامعة القصيم تفتح التسجيل في برامج الدبلوم “عن بُعد”

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية “عن بُعد” في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* البرامج:

إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.

التسويق الرقمي.

التسويق والمبيعات.

المحاسبة العامة.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 8 فبراير 2023م؛ وينتهي التقديم بتاريخ 20 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).