حياتك في خطر.. 5 أشياء يفعلها النوم أقل من 6 ساعات في جسمك

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تتراوح عدد ساعات النوم الطبيعية بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، فيما قد يؤدي عدد ساعات أقل من النوم إلى العديد من المشاكل الصحية، والتي قد يكون لبعضها عواقبه وخيمة على صحة الفرد.

تقول الدكتورة سو بيكوك، استشارية علم النفس الصحي، لصحيفة “ذا صن”: “القلق بشأن النوم يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم والأرق، مما يؤدي بعد ذلك إلى حلقة من ردود الفعل يمكن أن تجعل كلتا الحالتين أسوأ”.

وطمأنت المتخوفين من قلة النوم، قائلة إن قلة النوم لليلة واحدة “لن تفعل الكثير بخلاف أن تجعلك تشعر بالتعب أو ربما تشعر بالإرهاق قليلاً”، إلا أن “قلة النوم المستمرة هي التي يمكن أن تكون مشكلة”.

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التأثير على المناعة

وأضافت الدكتورة سو أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن تؤثر على عمل جهاز المناعة.

وأشارت إلى أن “كمية النوم التي نحصل عليها تؤثر بشكل مباشر على مدى كفاءة عمل جهاز المناعة لدينا، وكذلك على كيفية إنتاج أجزاء من الجهاز المناعي لمواد وقائية ومضادة للعدوى- تسمى السيتوكينات”.”

ووفقًا للخبيرة، فإن هذه السيتوكينات لا تحارب البكتيريا والفيروسات فحسب، بل تساعك أيضًا على النوم – مما يمنح الجهاز المناعي مزيدًا من الطاقة للدفاع عن الجسم ضد الأمراض.

زيادة الوزن

تشير أبحاث أخرى إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكري .

توضح الدكتورة سو: “أثناء نومنا، يتم تنظيم هرمونات مثل الكورتيزول واللبتين والجريلين (المسؤولة عن تنظيم الاحتقان)، لذا فإن قلة النوم على المدى الطويل تزيد من الشهية والإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن”.

وحذر علماء آخرون من أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يغير طريقة تعامل الجسم مع الطعام، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى زيادة الوزن.

أظهرت إحدى الدراسات، أن الرجال الذين تناولوا وعاءً كبيرًا من الفلفل الحار والمكرونة والجبن بعد أربع ليالٍ من النوم السيئ تفاعلوا بشكل مختلف مع الطعام عن أولئك الذين حصلوا على نوم جيد.

ويقول باحثون بجامعة بنسلفانيا إن اختبارات الدم أظهرت أن الدهون من الأطعمة تمت التخلص منها بشكل أسرع لدى أولئك الذين ناموا بشكل سيئ، مما يشير إلى أنه يتم تخزين الدهون على الفور تقريبًا.

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صحة الدماغ

وتضيف خبيرة النوم: “قلة النوم مرتبطة بالذاكرة والضعف الإدراكي وزيادة خطر حوادث المرور على الطرق”.

ويعتقد بعض الخبراء أن النوم يساعد أدمغتنا على طرد البروتينات الضارة التي تتراكم خلال النهار، لذا فإن التدخل في النوم قد يتعارض مع قدرة دماغنا على التخلص منها.

الأزمات القلبية

تقول الدكتورة سو، إن الليالي التي لا تنام يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والأزمات القلبية.

ووجدت إحدى الدراسات أن صعوبة النوم والاستيقاظ دون الشعور بالانتعاش زادت المخاطر بنسبة 27 في المائة و11 في المائة و 18 في المائة على التوالي.

يقول التقرير، الذي أعده أطباء في الصين، إن النوم يساعد في إصلاح وشفاء القلب والأوعية الدموية، ويسمح لنظام القلب والأوعية الدموية بالراحة، مما يسمح باستعادة الأعضاء الأخرى.

السرطان

وجدت الدراسات أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يزيد أيضًا من فرص الإصابة بالسرطان .

يقول هوبكنز ميديسن إن الاضطرابات في “الساعة البيولوجية” في الجسم، والتي تتحكم في النوم وآلاف الوظائف الأخرى، قد تزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمبيض والبروستاتا.

وأوضح أن التعرض للضوء أثناء العمل في نوبات ليلية لعدة سنوات قد يقلل من مستويات الميلاتونين ، مما يشجع السرطان على النمو.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2010 أن أقل من ست ساعات من النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 50 في المائة.