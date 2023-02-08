سبحان الله.. “المسند” يكشف مفاجأة عن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند مفاجأة عن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم.

أكثر المناطق تكرارًا للزلازل في العالم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أكثر المناطق تكرارًا للزلازل أرخبيل اليابان، وجبال الأنديز الواقعة غرب أمريكا الجنوبية، وبوجه عام المحيط الهادئ هو الأخطر والأعنف في زلازله ؛ لكونه بؤرة تصادم صفائح محيطية عظيمة.

مفاجأة عن حزام الزلازل بالمحيط الهادئ

وأضاف أن نحو 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في حزام الزلازل المحيط بالمحيط الهادئ والمسمى الحزام الناري أو حلقة النار، كاشفًا مفاجأة بأن العلة في ذلك أن المنطقة تشهد جبالا جديدة وأخاديد عميقة في المحيط.

وأكد أن ذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الحزام الناري منطقة Alpide وتمتد من إندونيسيا جبال هملايا إيران تركيا جنوب أوروبا وشمال الجزائر وتمثل 17% من تكرار الزلازل.

“المسند” يرد على خبير توقع زلزال تركيا

وعقب انتشار تغريدة الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل، فرانك هوجيربيتس، على “تويتر” على نطاق واسع في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

علق المسند، قائلاً: “التنبؤ بوقت، وموقع، وقوة الزلزال على وجه التحديد لا يمكن علميًا، ولكن العلماء يستطيعون معرفة مواقع الزلازل عادة، ومن خلال السجلات التاريخية الجيولوجية للمنطقة يمكن تحديد موقع الزلزال على وجه التقريب لا التحديد، ومن الممكن تحديد قوة الزلزال بشكل احتمالي، وكذلك الزمان بشكل احتمالي”.

9 آلاف قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

يأتي هذا في الوقت الذي تخطى فيه مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 9000 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

وأكد نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد المصابين ارتفع إلى 34 ألفا و810 حتى الآن، وأنه تم فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

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