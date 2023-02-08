المفتي يُثمّن جهود القيادة الرشيدة لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي

تواصل – واس:

ثمن سماحة مفتي عام المملكة، الدعوة الكريمة للقيادة الرشيدة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.

الدور الإنساني للمملكة

وفي بيان له، أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – , بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.

حملة شعبية عبر “ساهم”

وأشاد بتنظيم المملكة حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا هي من الأعمال العظيمة والخيرة التي تؤكد حرص القيادة الكريمة في هذا البلد على تلمس حاجات المنكوبين والمحتاجين للمساعدة، مضيفًا : وهي من محامد هذه الدولة التي قامت على أساس متين من الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة في جميع نواحي الحياة والتي قررت واجب المسلم تجاه أخيه المسلم من تفريج الكرب وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين.

وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة من قيادة المملكة بتقديم المساعدات للأشقاء المتضررين من الزلازل هي تنبع من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- وهي بذات الوقت امتداداً للدور الإنساني للمملكة على مر التاريخ بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

المشاركة في الحملة

وحث سماحة المفتي عموم المواطنين والمقيمين بالمشاركة بالحملة الشعبية التي دعت لها القيادة الرشيدة وفق القنوات الرسمية واحتساب الأجر من الله، فالله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه، محذراً سماحته من الانسياق وراء حملات التبرع الوهمية التي يقوم بها أفراد وقد لا تصرف هذه الأموال في مصارفها، داعياً الله القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يلطف بإخواننا في سوريا وتركيا وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرفع عنهم الضر، كما سأل سماحته الله أن يجزي كل من يساهم في إغاثة ومساعدة المحتاجين وأن يكتب اجرهم .

اقرأ أيضًا:

عاجل.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا عبر ساهم

تركيا: إعلان الطوارئ 3 أشهر في المناطق المنكوبة من الزلزال يدخل حيز التنفيذ

عبر منصة ساهم.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا