بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في تركيا أن فريق العمل المشكل من قبلها لإجلاء المواطنين السعوديين قام بترتيب مغادرة عدد منهم وتوديعهم في طريقهم للمملكة بإذن الله عن طريق مطار أضنة.

3 إجراءات لازمة

وكانت سفارة المملكة في أنقرة قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانًا عاجلًا، قالت فيه إنها تأمل عدم تردد المواطنين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في الجمهورية التركية في سرعة التواصل مع السفارة على الرقم المرفق على مدار الساعة.

ونشرت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منشورًا طالبت فيه المواطنين باتخاذ الإجراءات التالية:

1- متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة.

2- التواصل مع السفارة بشكل مستمر مع الأرقام المخصصة.

3- في حالة تعرضك لإصابة حاول لفت الانتباه لمكان وجودك لوصول فرق الإنقاذ بشكل أسرع.

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فريق عمل يتابع إجلاء المواطنين

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن سعادة القائم بالأعمال بالسفارة بأنقرة الأستاذ محمد الحربي على رأس فريق عمل في مدينة أضنة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المتواجدين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

على المواطنين في تلك المناطق الاتصال بالسفارة

وأضافت أنها تأمل السفارة من المتواجدين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة، وهو “00905495646655”.

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