زلزال تركيا.. امرأة ترفض الخروج من تحت الركام إلا بعد إحضار ساتر لرأسها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بعد ساعات طويلة تحت الركام، رفضت سيدة من ضحايا زلزال تركيا، الخروج إلا بعد أن أعطوها حجابًا لتغطي رأسها.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف رفضت إحدى ضحايا الزلزال الخروج إلا بعد أن أعطوها حجابًا لتغطي رأسها، وذلك رغم بقائها ساعات طويلة تحت الركام مع أطفالها الثلاثة.

وأوضح الفيديو المتداول، رجال الإنقاذ وهو يحاولون إخراج السيدة من تحت الأنقاض حيث تعالت أصواتهم منادين عليها ولكن أجبت بلهجة تركية، أنها لن تخرج حتى يعطونها حجابًا تغطي به رأسها، في موقف مؤثر يدل على مدى تمسكها بدينها والتزامها حتى في الظروف العصيبة.

9000 قتيل و37 ألف جريح بتركيا وسوريا

يأتي هذا في الوقت الذي تخطى فيه مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط، في تركيا وسوريا، 9000 قتيل و37 ألف جريح، في حصيلة رسمية غير نهائية.

وأكد نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد المصابين ارتفع إلى 34 ألفا و810 حتى الآن، وأنه تم فتح جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن.

ووقع زلزال بلغت قوّته 7.7 درجات بمقياس ريختر في جنوبي تركيا فجر الاثنين الماضي، وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة بمقياس ريختر.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

واعتُبر هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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