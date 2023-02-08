الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“أمازون” تعلن إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة في المملكة
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“أمازون” تعلن إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة في المملكة

“أمازون” تعلن إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة في المملكة

“أمازون” تعلن إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة في المملكة
١٢:٢٥:١٩ م، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة يقع مقرها في المملكة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الثالث من مؤتمر ليب 23 في نسخته الثانية، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023.

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ويتيح المؤتمر فرصة مقابلة أكثر من 100 ألف مبتكر تقني وخبير من جميع أنحاء العالم؛ لاكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والملهمين في ليب 23، والتحليق نحو عوالم جديدة لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا.

إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار

وأعلن مؤتمر “ليب23” خلال فعاليات اليوم الثاني أمس، عن إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار.

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وتهدف المشاريع مجتمعة إلى جعل المملكة وجهةً للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتسريع صناعة الألعاب الإلكترونية، وإشعال المنافسة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى تحفيز النظام البيئي.

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