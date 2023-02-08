صفر في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في شرورة، و 31 درجة في جازان، و30 درجة في نجران وبيشة، و28 مكة المكرمة والقنفذة، و22 درجة في الرياض، و21 درجة في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف صفر مئوي، والقريات 2، وعرعر وتبوك 3، وسكاكا 4، ورفحاء وحائل 5، وبريدة 6، والمجمعة والدهنا والتنهات والصمان 8، وحفر الباطن 7، والباحة وأبها والعلا 9، والرياض والدوادمي 10 درجات مئوية.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة، وأنه يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

موجة برد قاسية من اليوم وحتى الجمعة

كما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، موجة برد من قوية إلى متوسطة القوة على عدد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن هذه هي الموجة الثامنة منذ دخول الشتاء، وأنها برياح مثيرة للغبار على معظم المناطق، مبينًا أن ذروة موجة البرد المتوقعة يومي الخميس والجمعة، تخف السبت، ثم يطرأ ارتفاع طفيف فانخفاض في الحرارة، مطالبًا الجميع بان يلبسوا ويلبسوا أولادهم الملابس الثقيلة.

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