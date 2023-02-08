عاجل.. سقوط سيارة واحتراقها على سكة قطار الحرمين

تواصل – فريق التحرير:

وقع حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع، جراء سقوط سيارة واحتراقها دون سقوط إصابات بشرية، على ما أفادت الشركة المشغلة.

وأوضح بيان شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين السريع، أنه “عند حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها”.

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لا وفيات في الحادث

وأضافت أنه “لم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة”.

“وفورًا تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات”، وفق البيان.

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قطار الحرمين السريع

وقطار الحرمين السريع خط سكة حديدية كهربائي، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم.

وافتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني في 25 سبتمبر 2018، بحضور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال.

ويُعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.